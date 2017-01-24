ВНИМАНИЕ. Кыштым отправляет школьников на карантин по гриппу и ОРВИ
Школьники Кыштыма (Челябинская область) отправляются на карантин по гриппу и ОРВИ до февраля – занятия приостанавливаются во всех городских школах и учреждениях дополнительного образования с 25 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.
Соответствующее решение принято сегодня, 24 января, на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кыштымского городского округа.
«За последние два дня наблюдается сезонный рост заболевших ОРВИ. Зарегистрировано три случая гриппа. В понедельник за медицинской помощью обратились 114 взрослых и 301 ребенок, преимущественно школьного возраста»,– доложил замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Подболотов.
Продолжается учебный процесс в восьмой школе поселка Тайгинка и в девятой – на Слюдоруднике. В данных учреждениях уровень заболеваемости не превышает 11%.
Добавим, в дошкольных образовательных учреждениях города введен «утренний фильтр» – осмотр всех воспитанников. В округе продолжается реализация комплекса профилактических мероприятий. Решение об отмене или продлении карантина будет принято во вторник, 31 января, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кыштымского городского округа.
Между тем, медики отмечают, что в целом в Челябинской области «наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». С 16 по 22 января зарегистрировано 33 тыс. 925 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%.
Перечень школ, закрытых на карантин с 25 по 31 января включительно:
- средние школы № 1, 2, 3, 10, 13;
- основные школы № 4, 11;
- коррекционная школа № 5;
- начальные школы № 2 и школа-сад № 14 (школьники);
- вечерняя сменная школа.