ВНИМАНИЕ. Кыштым отправляет школьников на карантин по гриппу и ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школьники Кыштыма (Челябинская область) отправляются на карантин по гриппу и ОРВИ до февраля – занятия приостанавливаются во всех городских школах и учреждениях дополнительного образования с 25 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

Соответствующее решение принято сегодня, 24 января, на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кыштымского городского округа.

«За последние два дня наблюдается сезонный рост заболевших ОРВИ. Зарегистрировано три случая гриппа. В понедельник за медицинской помощью обратились 114 взрослых и 301 ребенок, преимущественно школьного возраста»,– доложил замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Подболотов.

Продолжается учебный процесс в восьмой школе поселка Тайгинка и в девятой – на Слюдоруднике. В данных учреждениях уровень заболеваемости не превышает 11%.

Добавим, в дошкольных образовательных учреждениях города введен «утренний фильтр» – осмотр всех воспитанников. В округе продолжается реализация комплекса профилактических мероприятий. Решение об отмене или продлении карантина будет принято во вторник, 31 января, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кыштымского городского округа.

Между тем, медики отмечают, что в целом в Челябинской области «наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». С 16 по 22 января зарегистрировано 33 тыс. 925 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%.

Перечень школ, закрытых на карантин с 25 по 31 января включительно:

- средние школы № 1, 2, 3, 10, 13;

- основные школы № 4, 11;

- коррекционная школа № 5;

- начальные школы № 2 и школа-сад № 14 (школьники);

- вечерняя сменная школа.