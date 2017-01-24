В 7 муниципалитетах Челябинской области из-за ОРВИ приостановлен учебный процесс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах семи муниципальных образованиях Челябинской области из-за эпидемии ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 23 января 2017 года приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах семи муниципальных образований: Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, частично не учатся четыре средних специальных учебных заведения, 10 школ, 75 классов в 27 школах девяти городов и районов, а также закрыты два детских садах и еще семь групп шести дошкольных учреждений в трех муниципальных образованиях.

По данным ведомства, рост заболеваемости отмечен в 22 муниципалитетах, превышение порогов сохраняется в 31, в том числе и в Челябинске.