Борис Дубровский – о ПМЭФ-2017: Нас радует, что мы в тренде

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области подвел предварительные итоги Петербургского международного экономического форума, отметив, что министерствам и ведомствам предстоит еще детально проработать поручения главы государства, однако генеральная линия экономического развития региона намечена достаточно ясно. О достижениях, ближайших целях и средней перспективе Челябинской области и Большого Урала – в интервью Бориса Дубровского.

- Борис Александрович, расскажите о Ваших впечатлениях от Петербургского экономического форма. Как Вы оцениваете то, что сказал президент Владимир Путин на пленарном совещании?

- Это та площадка, на которой реально принимаются решения, которые формируются в течение всего года. Сейчас мы уже примерно понимаем, чего хотим добиться на форуме следующего года. Это первый вывод, который я бы хотел отметить. Второй момент – апогеем форума является выступление президента РФ. Традиционно это вызывает эффект.

В этом году много идей было высказано президентом. Программная речь Владимира Путина была связана с его пониманием того, как должна развиваться экономика в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Традиционно, как и любая другая речь президента, она будет разбита на поручения, в которых мы будем работать.

Мне кажется, что наша идея о строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург четко ложится в установки, о которых сказал Владимир Владимирович. В перечень тех проектов, по которым он дал поручение разработать механизмы финансирования. Нас радует, что мы оказываемся в тренде, и здесь нам нужно работать очень быстро и эффективно.

- Почему Вы обозначили сроком запуска ВСМ именно 2023 год? Что значит вхождение в этот проект РЖД?

- Это значит, что данный проект в перспективе должен войти в состав всех стратегических документов. Понятно, что в российской практике подобного рода проекты без участия РЖД работать не могут. Некоторое время общественности казалось, что он «висит в воздухе», потому что РЖД не фиксировало свое понимание по данному вопросу. Вхождение РЖД приземляет этот проект и делает его конкретным.

Реализация проекта к 2023 году – это наша совместная идея со Свердловской областью. Сейчас Екатеринбург заявляется на проведение ЭКСПО-2025, и проект высокоскоростной магистрали числится одним из аргументов в конкуренции за право принять это мероприятие.

Эта дорога должна соединить часовой доступностью два крупных миллионника. Мы сможем принимать гостей ЭКСПО, проводить мероприятия и доставлять их по этой дороге на саму выставку. Дата – 2023 год – связана именно с этим. Нужно уже иметь, а не говорить, что будет, чтобы стабильно принимать подобного рода мероприятия.

- В 2017 году партнером Петербургского форума была Индия. Вы были вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным на встрече с премьер-министром страны-партнера. Что обсуждалось на совещании?

- Обсуждались перспективы и текущие задачи отношений каждой территории с Индийской республикой. Я доложил премьер-министру о том, что мы в апреле провели ряд системных встреч. Также презентовали идею клуба губернаторов министру иностранных дел Индии, который поддержал данную идею в рамках ШОС. Рассказал о трогательной встрече, которая произошла на металлургическом заводе, который создавался с участием металлургов Челябинской области.

Я попробовал донести, что у нас есть обязанность сделать не меньше в наших отношениях. Точно это не будет касаться металлургии – это будут другие проекты. Они должны иметь такое же практическое значение для наших стран, которое удалось наладить нашим предшественникам. Мы будем поддерживать бизнес-идеи, промышленные предприятия, смотреть на вопросы увеличения товарооборота.

Мы изменились, страна изменилась, технологии изменились, но отношения между странами и людьми носят базовый характер. Мы должны дружить и искать взаимовыгодные отношения. У нас есть все для таких отношений с Индией – в этой стране отношение к русским очень трепетное и тонкое.

- Челябинская область намерена получить китайский миллиард – увеличить товарооборот до 1 млрд долларов в год. Реально ли это, и за счет чего этот миллиард можно получить?

- Задача такая ставится. Конечно, это реально. Для Китая миллиард – задача очень простая. Мы ставим для себя задачу, чтобы 500 млн долларов приходилось на наши поставки в их сторону. Мы сейчас работаем над производством продуктов питания – это совместные проекты, которые мы будем прорабатывать, в том числе, на выставке в июне 2017 года. Она будет посвящена возможностям, которые мы предоставляем китайским инвесторам в Челябинской области, и нашим совместным проектам по формированию совместных предприятий по первичному сельскому хозяйству, глубокой переработке и производству продуктов питания. Эти продукты должны соответствовать требования Китая с точки зрения сертификатов и предпочтений.

- Было подписано два соглашения с давними партнерами. Это Ямало-Ненецкий автономный округ и компания «Омия», которая более 10 лет работает в Челябинской области. Что значат эти соглашения?

- Соглашение с ЯНАО касается вопросов культурного обмена, которые традиционного существуют меду нашими территориями. Мы пригласили их к участию во всех традиционных мероприятиях, которые проходят на Южном Урале.

Соглашением с компанией Omya мы подвели итоги сотрудничества. Бизнес активно развивается, мы видим положительную динамику. В 2016 году запускали новый объект, и есть понимание дальнейшего развития. Для них это так называемая «каменная поляна» в Карталинском районе, где они базируются и формируют всю свою товарную линейку. Мы планируем поддерживать с ними сотрудничество.

Также собираемся подписать соглашение с одним из кантонов Швейцарской конфедерации, в котором расположена штаб-квартира всей компании Omya, что даст импульс к развитию.

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Нам бы хотелось, чтобы те, кто думает сейчас, где локализовать свое производство, увидели наш пример работы с компанией Omya. Увидели, что мы поддерживаем бизнес, что он защищен, развивается, и пришли в регион.