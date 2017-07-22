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Агентство новостей Доступ 1 22 июля 2017 года, 10:23

ВНИМАНИЕ. Проект Росреестра и Сбербанка, сокращающий время оформления ипотеки, протестируют на южноуральцах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область активно включилась в реализацию соглашения по электронному взаимодействию в сфере государственной регистрации приобретаемой в ипотеку недвижимости, которое было заключено между Росреестром и Сбербанком России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги рабочей встречи представителей Сбербанка России с сотрудниками своего  Челябинского отделения и  южноуральского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Напомним, совместный проект Росреестра и Сбербанка позволяет гражданам и бизнесу при получении ипотечного кредита в банке не тратить время на посещение ведомства или многофункционального центра, а также на сбор необходимых для госрегистрации документов. Эту операцию выполняют сотрудники Сбербанка. Планируется также, что электронные сервисы, настроенные между Сбербанком и Росреестром, дадут возможность регистрировать право собственности на готовое жилье, договоры долевого участия для новостроек и электронное снятие обременения после погашения ипотеки.

В Челябинске уже внедрено не одно новшество в данном направлении. Если в июле прошлого года в рамках указанного соглашения Управлением Росреестра и ЧО Сбербанка впервые были вручены документы о проведении электронной регистрации сделки с квартирой на «вторичке», то уже в феврале текущего года стали регистрировать договоры долевого участия на жилье в новостройках. Также в начале года банк презентовал сайт «ДомКлик», благодаря которому заявитель может подать заявку на ипотеку онлайн, подыскать объект недвижимости, оформить оценку недвижимости, провести электронную регистрацию права собственности или договора участия в долевом строительстве с помощью электронной подписи.

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Теперь же московские гости приехали в Челябинск, чтобы обсудить возможность запуска в России нового продукта Сбербанка, касающегося электронной регистрации права собственности физических лиц с ипотекой на жилье в новостройках. Челябинскую область решено сделать пилотным регионом. В ходе встречи с южноуральцами решался вопрос о комплектности электронных документов, необходимых для госрегистрации права собственности, а также о возможности выдачи закладной в электронном виде.

После тестирования нового проекта на Южном Урале Сбербанк запустит его на всей территории Российской Федерации.

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Теги: ипотека, сбербанк, росреестр, новости челябинска
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