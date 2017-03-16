Ипотека в 3 клика: как купить недвижимость, не выходя из дома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главная новость года на рынке недвижимости Челябинской области – это не сдача 10 домов в проблемном микрорайоне Академ Riverside и даже не снижение ставок, которое прогнозируют аналитики, а тотальный переход кредиторов в онлайн. Купить квартиру в ипотеку отныне можно также легко и быстро, как, например, взять небольшой потребительский кредит, оплатить коммуналку или заказать домой пиццу. А все потому, что Сбербанк не стоит на месте и первым в России вводит новые сервисы по ипотечному кредитованию, под которые уже подстроились ведущие челябинские агентства недвижимости и к которому привыкают потенциальные собственники. Как это работает – в материале Агентства новостей «Доступ».

Стандартная схема такова: клиент идет в банк, ему дают список необходимых документов для заявки на ипотеку, он их собирает, оформляет, подписывает, снова идет в банк с оригиналами, ему говорят, что не хватает какой-то бумаги, он ее добавляет, возвращается в банк, и зачастую эта история продолжается долго, потому что что-то не подписано, что-то потерялось, и «у нас сейчас перерыв».

А ведь это только подача заявки. Кульминация – с очередями, бумажной волокитой, согласованием времени и другими сопутствующими большой покупке моментами – еще впереди. История с оформлением ипотеки растягивается на два-пять месяцев стрессов, постоянных «отпрашиваний» с работы, потери личного времени.

Утомительную процедуру отменил Сбербанк, который ведет за собой рынок недвижимости в мир цифровых технологий. «Более 60% россиян рассматривают жилье как ключевую инвестицию своих доходов. При этом 45% считают, что основной целью накопления средств является покупка квартиры. Когда банк утверждает ипотеку, она в равной части не всегда доходит до реализации. По нашим исследованиям, в 70% случаях виной тому нежеланная бумажная волокита. Люди просто-напросто не успевают что-то сделать, опускают руки. Ведь их цель – купить квартиру, а не оформить ипотеку», – говорит заместитель управляющего челябинским отделением Сбербанка Андрей Антонов.

В начале 2017 года Сбербанк запустил по всей России сервис «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик». Он позволяет подать заявку и получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости онлайн. В банк ехать вообще не надо. И перезваниваться с менеджером – тоже, все детали он напишет в личном чате на сайте банка.

Как это происходит: заходим на сайт Сбербанка – выбираем раздел «Взять кредит» – смотрим предложения и акции, например, для новостроек – читаем условия кредитования – переходим на сайт «ДомКлик», регистрируемся и заполняем все нужные строчки. Здесь можно, не вставая с дивана, подыскать уже проверенные объекты недвижимости, провести электронную регистрацию права собственности или договора долевого участия с помощью электронной подписи – юридически значимого инструмента, который может заменить живую подпись. Кроме того, вся экосистема банка интегрирована с программным обеспечением партнеров – агентств недвижимости и отделов продаж строительных компаний.

АН «Компаньон», например, за последние четыре месяца совершил уже 68 таких электронных сделок, «Рао-люкс» – 53, «Логос-недвижимость» – 43.

Банк принимает решение в течение 36 часов. Клиенту приходит SMS-сообщение о результате. Причем, не предварительном, а окончательном. И дальше вся процедура ведется в личном кабинете.

Отдельная тема – госрегистрация как «круг ада» – уже тоже в прошлом. Как рассказала начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Мусина, ведомством настроен специальный шлюз со Сбербанком, на котором запущены три электронных сервиса: регистрация права собственности на готовое жилье, регистрация долевого участия для новостроек и электронное снятие обременения после погашения ипотечного кредита.

«В июле 2016 года в рамках данного проекта Росреестр совместно со Сбербанком впервые вручил документы о проведении электронной регистрации молодой семье из Челябинска. А на сегодняшний день уже проведено 1 648 таких регистраций, в том числе с застройщиками – 16», – рассказала Мусина.

О преимуществах системы рассказал замначальника отдела продаж СК «Легион» Сергей Григорьев: «Данная услуга позволяет нам напрямую непосредственно из офиса обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее востребованных услуг ведомства. Благодаря сервису заявители могут не терять времени на визит в несколько офисов, а оформить сделку непосредственно в офисе застройщика – подписать договор долевого участия, кредитный договор с банком и отправить в электронном виде документы в Росреестр. Для сравнения – сделка в офлайне занимает от одного до трех дней, у нас же – 2 минуты».

Таким образом, сегодня оформление ипотеки в Сбербанке – это быстрый, спокойный, не затратный процесс. Любая «живая» подпись на бумажном документе заменяется на электронную. И еще: преимуществом электронной регистрации является дополнительный дисконт на проценты – 0,5 процентного пункта.