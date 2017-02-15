Челябинцы начали покупать квартиры в новостройках с помощью новой услуги Сбербанка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинском Центре ипотечного кредитования Сбербанка 14 февраля состоялась первая выдача кредита, оформленного через электронную регистрацию сделки, – новой услугой воспользовалась молодая семья Шишковых, покупающая квартиру в строящемся микрорайоне «Квартал у озера» в Чурилово, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

У Елены и Сергея это первая покупка квартиры, на оформление сделки им потребовалось меньше часа. При этом на обычную сделку уходит более трех дней и около шести часов, ведь клиенту нужно посетить застройщика, банк и Управление Росреестра или МФЦ для регистрации права собственности.

«Мы рады, что сегодня в офисе Сбербанка прошла такая сделка и именно по квартире в новостройке. Желаем клиентам счастливой жизни в новом и современном микрорайоне, да еще и рядом с озером. Семья Шишковых первой на Южном Урале покупает квартиру с помощью "Электронной регистрации" и показала на своем примере, что это реально и очень удобно», – отметила начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева.

Зарегистрировать электронно через Сбербанк можно сделку по приобретению жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Также сервис могут использовать те, кто покупает квартиру без ипотеки. Онлайн-регистрация удобна и для клиентов, переезжающих в другой регион. Ведь в этом случае все этапы сделки можно отслеживать удаленно, без выездов и посещения государственных служб.

Сегодня, кроме застройщика микрорайона «Квартал у озера», к сервису «Электронная регистрация» подключились уже десять крупных партнеров Сбербанка, предлагающих квартиры в новых и строящихся объектах. Зарегистрировать сделку с помощью новой услуги можно в любом Центре ипотечного кредитования Сбербанка в Челябинске и области.

Фото пресс-службы Сбербанка