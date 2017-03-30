Завод «Трубодеталь» успешно прошел аудит «Газпрома»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав АО «ОМК», Москва) прошел инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2012, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ходе аудита комиссия проверила эффективность системы менеджмента качества, провела оценку работы внутренних аудиторов, а также результативности корректирующих действий по итогам предыдущей проверки, которая состоялась в марте 2016 года.

Аудиторы отметили, что «Трубодеталь» является предприятием высокой производственной культуры, ориентированным на строгое выполнение требований заказчика, одним из сильнейших в России производителей соединительных деталей. Среди положительных аспектов были обозначены высококвалифицированный персонал и лидерство руководства, расширение рынков сбыта продукции.

«Мы регулярно совершенствуем бизнес-процессы, находим узкие места на производстве и улучшаем систему менеджмента качества. Благодарю аудиторов, которые помогают нам развиваться и, как следствие, повышать качество выпускаемой продукции», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

АО «Трубодеталь» – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1 тыс. типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.

Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие.