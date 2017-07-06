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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 10:39

Ко Дню металлурга на ММК запустят большой промышленный пылесос


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ко Дню металлурга, 14 июля, на Магнитогорском меткомбинате (ПАО «ММК», Челябинская область) запустят систему аспирации литейного двора доменной печи № 10 – огромный промышленный пылесос позволит сократить выбросы пыли на 190 тыс. тонн в год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам начальника лаборатории охраны окружающей среды комбината Олега Дробного, эта система по мощности равносильна работе 200 тыс. современных домашних пылесосов – она способна улавливать 95-99% пыли, которая «витает» в воздухе во время работы доменного цеха.

«На нашем предприятии огромное внимание уделяется объектам природоохранного назначения. И одним из примеров этой работы является запуск системы аспирации, предназначенной для очистки и улавливания загрязняющих веществ от литейного двора доменной печи № 10. Этот объект уникален тем, что в его составе в качестве очистительной установки используется электрофильтр – устройство, предназначенное для глубокой очистки газа от пыли. Эффективность улавливания пыли составит 99%, и остаточная концентрация запыленности ожидается не более 50 мг на метр воздуха. Данный объект мы планируем запустить в работу через 10 дней», – комментирует Дробный.

Цена удовольствия – более 500 млн рублей. В целом, как напомнил Дробный, на проведение экологических мероприятий в 2017 году предприятие потратит почти 2 млрд рублей собственных средств. Руководство комбината планирует направить эти деньги, в том числе, на реконструкцию сероулавливающих установок и строительство газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата электросталеплавильного цеха.

«ММК – это одно из четырех предприятий Челябинской области, с которыми заключены соглашения между Минприроды РФ, региональным министерством экологии, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. В данных документах предусматривается выполнение мероприятий природоохранной направленности, приуроченных к Году экологии, которые дадут конкретный экологический эффект в виде снижения выбросов, создания систем замкнутого водоснабжения и иных мероприятий. И очень важно смотреть именно в динамике, как выполняются эти мероприятия. И сегодня мы видим: предприятие действует в "экологическом" графике, динамика хорошая», – комментирует начальник управления охраны окружающей среды Минэкологии Челябинской области Яна Куприкова.

Напомним, с 2016 по 2025 год в реализацию экологической политики ММК будет инвестировано более 35 млрд рублей. Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Екатерина Михлик

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Теги: ммк, экология, новости магнитогорска, год экологии
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