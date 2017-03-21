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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 12:03

До конца 2017 года ММК модернизирует стан 5000 и МНЛЗ № 6


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) принял решение о модернизации машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 6 и толстолистового стана 5000 с целью производства горячекатаного проката из сляба толщиной 350 мм, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей предприятия.

Модернизация позволит расширить сортамент ОАО «ММК» за счет освоения новых высокомаржинальных видов продукции, повысить производительность посредством увеличения массы сляба и улучшить выход годного при массовом производстве толстолистового проката.

Проект, включая все работы по модификации и монтажу, а также пусконаладочные работы, планируется закончить до конца 2017 года, говорят на предприятии.

В настоящее время МНЛЗ № 6 производит слябы толщиной 190, 250 и 300 мм, в перспективе планируется расширить сортамент за счет производства слябов толщиной 350 мм. Максимальная ширина разливки останется неизменной – 2 700 мм.

Контракт на поставку оборудования и разработку технологии производства нового сортамента заключен с SMS group. Объем поставки SMS group для МНЛЗ включает в себя базовый и детальный инжиниринг, оптимизацию вторичной системы охлаждения, адаптацию электрических систем и систем автоматики X-Pact®, улучшение моделей технологического процесса (уровень 2), шефмонтаж установки оборудования и пусконаладку.

В целях прокатки слябов большей толщины максимальный подъем валка в горизонтальной клети будет увеличен с 320 до 370 мм. Это будет достигнуто главным образом благодаря модификации системы изгиба и сдвижки валков CVC®, установке новых подушек для верхнего рабочего валка и адаптации системы балансировки опорного валка. SMS group также осуществит поставку новой модели уровня 2 для нагревательных печей и усовершенствует технологические модели прокатного стана.

Современный комплекс по производству толстолистового проката, строительство которого завершилось на ММК в 2010 году, включает стан 5000, МНЛЗ № 6 и комплекс внепечной обработки стали в кислородно-конвертерном цехе. Стан 5000 предназначен для выпуска высококачественного листа класса прочности до К-85 (X–120) для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Одна из наиболее мощных прокатных клетей в мировой металлургии – прокатная клеть с максимальным усилием прокатки 120 МН поставленная SMS group в 2009 году, – была первой в России клетью, оснащенной новейшей системой CVC® plus.

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Теги: ммк, модернизация, промышленность челябинской области
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