В доме родителей пропавшего в Каслях мальчика разбили окна

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция проводит проверку по факту причинения имущественного вреда родителям пропавшего в Каслях (Челябинская область) 10-летнего Ивана Котова – в доме мальчика разбили окна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел еще в ночь на 24 июня, однако известно о нем стало лишь на днях после сообщений об избиении отца пропавшего ребенка. В доме родителей Вани Котова разбили окна. Как подчеркнули в полиции, заявление к ним поступило только по поводу причинения имущественного вреда. На побои отец пропавшего все-таки не жаловался, поэтому за это привлекать к ответственности никого не планируют.

Представители «Легион-Спаса» ранее опровергли информацию о том, что в конфликте замешаны их волонтеры и заявили о готовности отстаивать своей доброе имя. Между тем, известно, что некоторые горожане агрессивно настроены к родителям мальчика, так как считают, что в его исчезновении виноваты они. Хотя никаких заявлений правоохранительные органы по поводу этого не делали. Более того, стражи порядка допросили не только отца и мать, но и всех соседей пропавшего.

Напомним, поиски Ивана Котова продолжаются до сих пор. Мальчик, по словам родителей, 14 июня, уехал на велосипеде в библиотеку. До настоящего времени о местонахождении школьника ничего неизвестно. В масштабных поисках ребенка были задействованы сотни волонтеров, силы МЧС, Росгвардии, полиции и Следственного комитета. Осматриваемая площадь превысила 200 кв. километров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» – в Касли были стянуты лучшие следователи нескольких отделов СУ СКР по Челябинской области, которые провели сплошные допросы местных жителей. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию.

