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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 10:06

ВАЖНО. Следователи начали сплошные допросы жителей Каслей, где пропал 10-летний мальчик


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи и полиция перешли на сплошные допросы людей, проживающих в том микрорайоне Каслей (Челябинская область), где пропал 10-летний Иван Котов, – стражи порядка осматривают дома и придомовые территории, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 июня, следственные группы при участии криминалистов и работников управления уголовного розыска допрашивают всех жителей Каслей, проживающих вблизи дома, откуда выехал в библиотеку и не вернулся 10-летний мальчик. Тщательно проверяются территории домовладений и жилища с целью отыскать хоть какие-то следы ребенка. Вчерашние поиски результата вновь не принесли.

«Помимо допросов и обследования территории следственными группами, активно используются силы МЧС и волонтеров. Они продолжают исследовать все водоемы и их берега, а также отрабатывают все заброшенные здания и колодцы», – рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

Напомним, десятилетний Иван уехал из дома на велосипеде в среду в школьную библиотеку, домой не вернулся, не найден до сих пор. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего». Информация о том, что его увезли на черной машине, не подтвердилась. Как и то, что мальчик попал на запись камеры наружного наблюдения. Ребенок на видео – не Ваня. Родители пропавшего опубликовали видеообращение, в котором просят сына вернуться и обещают его не ругать. Расследование пропажи мальчика взято на контроль центральным аппаратом СК.

Ольга Плеханова

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