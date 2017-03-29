ВНИМАНИЕ. ФАС признала законным повышение цен в маршрутках Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС России назвало законным повышение стоимости проезда в большинстве маршрутных такси южноуральской столицы – сговора в действиях владельцев транспортных компаний не замечено, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, с 27-29 марта стоимость проезда выросла до 23 рублей в большинстве маршрутных такси областного центра.

Также антимонопольщики заявили, что «полномочиями по проверке обоснованности повышения цен в маршрутных такси антимонопольная служба не обладает», поскольку согласно законодательству* перевозчики на нерегулируемых маршрутах вправе самостоятельно устанавливать цены. В этом случае, говорят в УФАС, единственным фактором, который может влиять на цену, является конкуренция между перевозчиками и рыночные законы спроса и предложения. Стремительный и существенный рост цены может привести к отказу от данных услуг пассажирами и выбору альтернативных видов пассажирского транспорта и маршрутов.

«При этом ведомство имеет полномочия по проверке действий перевозчиков на предмет антиконкурентного сговора по повышению цен. Однако в данном случае признаков нарушения антимонопольного законодательства Челябинское УФАС России не усматривает, поскольку увеличение цены произошло впервые за последние два года, объясняется экономическими факторами и не превышает уровня инфляции», – говорится в официальном заявлении антимонопольщиков.

Там также указывается, что совокупная доля данных хозяйствующих субъектов на рынке перевозок Челябинска не превышает 20%, а каждого из них – 8%, «что говорит об отсутствии воздействия на конкуренцию указанных действий».

В конце февраля в Магнитогорске проезд в маршрутных такси подорожал до 25 рублей. Тогда также начались проверки с участием разных ведомств, которые, впрочем, на решение перевозчиков не повлияли.

*ФЗ-220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 13.07.2015.