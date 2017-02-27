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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 11:30

В Магнитогорске проезд в маршрутках подорожал до 25 рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С понедельника, 27 февраля, в Магнитогорске (Челябинская область) выросла стоимость проезда в маршрутках – ценники поменяли почти все городские перевозчики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующие объявления в маршрутках появились  в канун праздничных выходных. Теперь проезд в металлургической столице Южного Урала будет стоить 25 рублей.

Отметим, что последнее повышение стоимости проезда в магнитогорских маршрутках произошло около полутора лет назад – с 5 ноября 2015 года пассажиры начали платить 20 вместо 18 рублей. Тогда перевозчики долго согласовывали новый тариф в Министерстве тарифного регулирования.

А уже с 1 января 2016 года вступили в силу некоторые положения ФЗ № 220 о маршрутных перевозках, согласно которым перевозчики были освобождены от обязанности согласовывать с местными властями свою тарифную политику. Они начали работать по так называемому нерегулируемому тарифу.

Также известно, что около недели назад в Магнитогорске прошла встреча предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками с представителями администрации. На ней коммерсанты заявили о своих планах повысить стоимость проезда до 25 рублей в начале марта. Однако, как пишет местный сайт «Верстов.Инфо», ни одного официального заявления на этот счет горожане не получали.

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Теги: маршрутки, новости магнитогорска, тарифы, городской транспорт, стоимость проезда
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