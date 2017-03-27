ВАЖНО. Мэрия проверит повышение цен в маршрутках Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил проверить повышение цен в ряде городских маршруток – информацию об очередной волне подорожания передадут сразу в несколько ведомств, в том числе, в УФАС и Минтариф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишут горожане в соцсетях, стоимость проезда с понедельника, 27 марта, повысили до 23 рублей в маршрутках № 10, 19, 72, 84 и 86. По предварительной информации, следующие на очереди – № 85, 65 и 102.

Начальник городского управления транспорта Роман Болотов напомнил, что по закону перевозчики могут менять цены на проезд, не уведомляя об этом мэрию. Тем не менее, законность и обоснованность изменений проверит Челябинское УФАС.

«Я в стороне не собираюсь оставаться. Посмотрим, проверим – с участием прокуратуры, тарифного органа и антимонопольного ведомства», – комментирует глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, в конце февраля в Магнитогорске проезд в маршрутных такси подорожал до 25 рублей. Тогда также начались проверки с участием разных ведомств, которые, впрочем, на решение перевозчиков не повлияли.