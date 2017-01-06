ВАЖНО. Что изменилось в России с января 2017 года – обзор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С января 2017 года в России вступил в силу ряд законов и поправок к ним, например, о защите дольщиков и туристов, повышении пенсионного возраста чиновников, а также об ограничении деятельности коллекторов и другие нововведения.

ДОЛЖНИК VS КОЛЛЕКТОР

В первую очередь, осуществлять коллекторскую деятельность теперь могут лишь компании, включенные в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов. Микрофинансовым организациям и ломбардам запрещается «выбивать долги» – это могут делать только профессиональные взыскатели, внесенные в реестр.

При взыскании долгов коллекторам запрещается причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, портить имущество. Кроме того, им нельзя раскрывать сведения о должнике третьим лицам.

Также законом устанавливается максимальное количество личных встреч, звонков и SMS должнику. Например, запрещается лично встречаться с «клиентом» более раза в неделю, а общаться по телефону – более раза в сутки и двух в неделю. При этом должник может отказаться от общения.

Устанавливается обязанность коллектора в начале разговора называть свои фамилию и должность, в том числе и в SMS-сообщениях должнику. Запрещается скрывать информацию о номере телефона или адресе электронной почты, с которых осуществляются звонки или направляются сообщения.

Согласно закону, пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастает в десять раз – до 100 тыс. рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия с должником увеличен также в десять раз – до 2 млн рублей.

Отметим, что все нововведения распространяются исключительно на физических лиц, имеющих просроченную задолженность по потребительским кредитам, и не затрагивает индивидуальных предпринимателей.

ЗАСТРОЙЩИК VS ДОЛЬЩИК

С 2017 года застройщики обязаны публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройки.

В целях дополнительной защиты прав дольщиков, по объектам которых застройщики обанкротились, создан специальный компенсационный фонд. Страховые отчисления девелоперов в госфонд будут рассчитываться исходя из цены договора долевого участия, но не будут превышать 1% от суммы договора.

При сдаче объекта застройщик обязан передать гражданину полную инструкцию по его эксплуатации. Участник долевого строительства вправе предъявить требования застройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта, если дефекты выявлены в течение гарантийного срока. Если же застройщик откажется внесудебно урегулировать ситуацию, гражданин имеет право обратиться в суд.

В России также появится единый реестр застройщиков, привлекающих средства дольщиков. Сведения, содержащиеся в нем, должны быть общедоступными и размещаться в интернете. Устанавливаются дополнительные требования к минимальному размеру уставного капитала таких застройщиков: он должен составлять от 2,5 млн до 1,5 млрд рублей в зависимости от максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с ним юрлиц.

Закон устанавливает перечень целей, на которые могут расходоваться средства дольщиков. В частности, это строительство одного или нескольких домов, инженерных сетей для технологического подключения, строительство социальных объектов и другой инфраструктуры.

ПОЛИС ОСАГО МОЖНО КУПИТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

Автовладельцы теперь могут приобрести полисы ОСАГО в электронном виде через сайт страховой компании.

За необоснованную приостановку продаж электронных полисов ОСАГО Банк России обещает применять к страховым компаниям весь комплекс надзорных мер вплоть до ограничения лицензии компании.

Согласно требованиям ЦБ РФ, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ компания обязана разместить не менее чем за сутки на главной странице сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще раза в месяц, в период с 22.00 до 8.00 по московскому времени.

В СУД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Подавать документы в суд теперь можно и в электронном виде. Такая возможность появилась на официальных сайтах всех судов общей юрисдикции.

Чтобы подать документы, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Документы можно направлять через «личный кабинет» в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» на сайте суда.

Каждый электронный документ должен направляться в суд в виде отдельного файла, а наименование должно позволять идентифицировать сам документ и количество листов в нем.

Нововведение не распространяется на подачу электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также на запросы, жалобы или предложения.

ЧИНОВНИКАМ ПОВЫСИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

В стране начинает поэтапно повышаться пенсионный возраст для чиновников – ежегодно по шесть месяцев. Таким образом, к 2032 году этот возраст составит: у женщин – 63 года, у мужчин – 65 лет. До 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе.

Ранее госслужащие уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные граждане: мужчины – в 60 лет, женщины – в 55.

Авторы законопроекта говорят, что инициатива направлена не на экономию бюджетных средств, а прежде всего, на сохранение квалифицированных кадров. Впрочем, по данным Минтруда, за счет повышения пенсионного возраста чиновникам госбюджет сохранит до 620 млн рублей только в 2017 году.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ

С нового года в России заработает федеральный реестр инвалидов, который поможет, в частности, в трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью.

На первом этапе, с 1 января, в реестре будут содержаться сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава, Минобрнауки. Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года.

У каждого инвалида будет доступ к «личному кабинету», где будет отражаться информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации.

Кроме того, «личный кабинет» позволит инвалидам получать государственные услуги в электронной форме, направлять отзывы об их качестве, а при необходимости – жалобы.

Добавим, что на первом этапе можно будет обратиться за пятью услугами: обеспечение техническими средствами реабилитации, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, назначение страховых пенсий по инвалидности и установление ежемесячной денежной выплаты, обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и содействие в поиске подходящей работы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛЮДЕЙ С ВИЧ

В России запускается федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. Он позволит получить исчерпывающую информацию о количестве больных, их лечении и обеспеченности лекарствами. При этом принудительного включения в регистр и ответственности за непостановку на учет не будет.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

С января вступает в силу закон, который повышает доступность высокотехнологичной медицинской помощи и сокращает сроки ожидания операций.

Теперь Фонд обязательного медицинского страхования сможет напрямую, а не через бюджет, финансировать федеральные медицинские организации за оказание ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

Кроме того, упрощается процедура направления россиян на лечение за границу за счет государства. Теперь при заключении контракта с иностранной организацией госзакупка будет проводиться только у единственного поставщика без предварительного запроса предложений.

ПРОЕЗД В ПЛАЦКАРТНЫХ ВАГОНАХ ПОДОРОЖАЕТ

В 2017 году железнодорожные тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах будут проиндексированы на 3,9%. Данные тарифы устанавливает государство, как правило, ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует.

Что касается тарифов на СВ, купе и люкс – Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) откажется от их индексации в пользу системы динамического ценообразования. Согласно этой системе цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

РОСТ АЛКОГОЛЬНЫХ АКЦИЗОВ

Вступили в силу несколько законов, регулирующих российский алкогольный рынок. С нового года повышаются ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.

Так, ставки акциза на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличиваются до 36 рублей за литр (на 10 рублей), из российского винограда – не будут повышены больше, чем предусмотрено в прежней редакции Налогового кодекса – до 14 рублей за литр (на 1 рубль).

Размер акциза на вина из российского сырья останется неизменным – 5 рублей за литр, а ставка акциза на вина иностранного производства вырастет с 9 до 18 рублей за литр.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху вырастут на 12 рублей (с 9 до 21 за литр). На пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% ставка акциза вырастет на 1 рубль (с 20 до 21, с 37 до 38 за литр соответственно). Также повысятся акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) – с 500 до 523 рублей за литр, а также на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) – с 400 до 418 рублей.

Кроме того, с 1 января действует запрет на производство и оборот алкоголя в полимерной потребительской таре (ПЭТ-тара) объемом более 1,5 литра. Розничная продажа будет запрещена с 1 июля 2017 года. Производителям, нарушившим закон, грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Еще одним изменением станет обязанность производителей фармсубстанции вести учет спирта в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). По задумке Росалкогольрегулирования, это поможет в борьбе с производством поддельного алкоголя.

ПРИОРИТЕТ – РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Отныне при госзакупках за отечественными производителями закрепляется приоритет перед иностранными. Особенно важным является установленное 15-процентное ценовое преимущество для компаний-представителей малого и среднего бизнеса, говорят эксперты. Эта мера позволит существенно увеличить количество российских малых предприятий, осуществляющих полный цикл производства, которых сейчас в России не более 6%.

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ

Теперь, помимо договора страхования за неисполнение обязательств, туроператоры должны иметь фонд персональной ответственности. Он формируется за счет ежегодного взноса, размер которого составит 1% от общей цены туристического продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

Компенсационный фонд «Турпомощь», предназначенный для оказания экстренной помощи туристам, переименован в резервный. Взносы в этот фонд зависят от количества клиентов. Так, туроператоры, отправившие на отдых не более 10 тыс. клиентов, должны внести всего 50 тыс. рублей, а крупные компании, обслуживающие более 500 тыс. человек, должны будут заплатить полмиллиона рублей.

Законом также предусмотрено создание единого федерального реестра турагентств. На сайте «Турпомощи» любой путешественник сможет проверить, есть ли у турагента договор с туроператором и имеет ли он право торговать. Это позволит уберечь туристов от недобросовестных игроков, которые собирают деньги с клиентов, а потом исчезают.

Билеты «туда-обратно» и документы о бронировании гостиницы туристу обязаны выдать не менее чем за 24 часа до начала путешествия.

НОВЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новый вид уголовного наказания – принудительные работы – станет еще одной альтернативой лишению свободы. Осужденные будут находиться в исправительных центрах, на них практически в полной мере будут распространяться положения Трудового кодекса, за исключением права самостоятельно выбрать работу и уволиться. Кроме того, им запретят употреблять алкоголь, играть в карты и наносить татуировки.

В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии, но покидать территорию осужденный может лишь с разрешения администрации, а если он получил право проживать вне пределов центра, должен будет отмечаться четыре раза в месяц.

Осужденный сможет пользоваться мобильным телефоном и интернетом, обращаться при необходимости к врачам по медицинскому полису. Предусмотрено и право на отпуск сроком на 18 дней после первых шести месяцев работы.

По решению суда из зарплаты осужденного в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%, кроме того, он будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба.

При трудоустройстве ФСИН постарается учитывать квалификацию осужденного, но это будет зависеть от вакансий на рынке труда и от работодателей. В большей мере таких осужденных может ожидать неквалифицированный труд, где сегодня чаще заняты мигранты.

ПОЕХАТЬ В ЯПОНИЮ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Россия и Япония с 2017 года упрощают визовые формальности на взаимной основе. Ослабление визовых требований, в первую очередь, касается предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трех до пяти лет. Кроме того, впервые вводится система многоразовых виз сроком на три года и с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд. Их могут выдавать, в том числе, туристам.

Также для россиян отменяется требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина при самостоятельной организации поездки в Японию.

О том, что изменится в региональном законодательстве, какие нововведения ждут южноуральцев в 2017 году – 9 января 2017 года.

Материал подготовлен по сообщениям ТАСС, РИАН, а также на основе собственных информаций