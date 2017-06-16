Чиновники молниеносно решают проблемы россиян после «Прямой линии» с Путиным

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Местные власти и правоохранительные органы бросились решать проблемы, на которые россияне пожаловались президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии», – о своей работе они отчитываются на официальных сайтах и в соцсетях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ЧЕЛЯБИНСК

Челябинка Светлана Романова спросила у президента, как избежать сноса дачных домов за счет собственников из-за включения территорий, на которой они находятся, в природоохранную зону (напомним, речь идет о решении суда снести дачные дома, которые после изменения закона попали в 150-метровую зону нефтепровода, без компенсации и за свой счет. – Прим. АН «Доступ»). Президент отметил, что если территории вносятся в охраняемые зоны, то нужно запрещать дальнейшее на них строительство, но не трогать тех, что построил дома до изменения законов. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом.

Пресс-служба правительства Челябинской области поспешила сообщить, что поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых домиков, попавших уже после строительства в охранную зону магистральных трубопроводов.

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Мать-одиночка Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оказалось не пригодно для проживания. Президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине, а прокуратура края организовала проверку.

БАЛАШИХА

На свалку рядом с домами в Московской области пожаловались жители Балашихи. Президент пообещал помочь решить эту проблему.

Следственный комитет сразу начал проверку жалобы на незаконную застройку территории возле полигона твердых бытовых отходов «Кучино». А губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место.



АПАТИТЫ

К Путину обратилась девушка Дарья с раком четвертой стадии. Президент пообещал ей, что проблема с обеспечением медицинской помощью в Апатитах будет решена и в городе снова заработает больница, которой жители сейчас лишены.

Губернатор сообщила, что договорилась о спонсировании лечения девушки местным предприятием.

ОРЕЛ

К главе государства обратилась инвалид первой группы Клавдия из Орловской области. Она пожаловалась на то, что только через суд может получить дорогостоящие лекарства, которые требуются для гемодиализа. Путин пообещал проверить конкретные случаи непредоставления жизненно важных лекарств.

Следственный комитет РФ начал проверку по этой жалобе, а губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил увеличить объем федеральных льгот.

СТАВРОПОЛЬЕ

Жительница села Краснокумское Валентина Саковская, пострадавшая от наводнения, рассказала Путину, что до сих пор не получила необходимой помощи, более того, оказалась должна чиновникам около 15 тыс. рублей за нужные справки. Глава государства назвал происходящее «полным бредом» и попросил Генпрокуратуру проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края потребовал немедленного ответа, куда ушли деньги.

Глава региона отправился на место – в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме, а на банковский счет Валентины сразу перевели 60 тыс. рублей.

НЯГАНЬ

Жители Нягани пожаловались президенту на проблему расселения вагон-городков. Прокуратура в ХМАО начала проверку по этому обращению.



НАХОДКА

Мальчик Андрей затронул экологическую проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту во время «Прямой линии». Путин пообещал разобраться так, чтобы «людям и экологии ущерб был минимизирован».

Губернатор Приморского края заявил, что до конца месяца установит датчик для мониторинга экологической обстановки и будет транслировать данные в сеть.

ОЛЬХОН

Жители острова, расположенного на Байкале, сообщили, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты и выпаса скота. Кроме того, люди, живущие среди воды, вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры. Президент сказал, что считает необходимым внести изменения в экологические правила и законы, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях.

Глава Минприроды России написал на своей страничке в Facebook, что разработает проект постановления правительства и изменения федерального закона не потребуются.

Напомним, 15-я «Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 15 июня 2017 года. Челябинцы задали на ней два вопроса. Один по поводу сноса садовых домиков после строительства газопровода, а второй – о пенсиях.