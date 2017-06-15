Чт, 15.06.2017, 19:22 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 17:49

Дубровский отреагировал на вопрос челябинского садовода Путину


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские власти уже несколько месяцев работают по вопросу, озвученному челябинкой на «Прямой линии с Владимиром Путиным», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

«Правительство Челябинской области всецело разделяет обеспокоенность граждан в связи с поднятым жительницей Челябинска Светланой Романовой на "Прямой линии" вопросом и поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых домиков, попавших уже после строительства в охранную зону магистральных трубопроводов», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, там отмечается, что данный вопрос регулируется федеральным законодательством, и практика показывает, что даже в судебном порядке гражданам не удается отстоять свою позицию – суды встают на сторону организаций, эксплуатирующих газопроводы и нефтепроводы. «Безусловно, с моральной точки зрения такие решения нельзя назвать справедливыми», – говорит представитель правительства.

Напомним, речь идет о решении суда снести дачные дома, которые после изменения закона попали в 150-метровую зону нефтепровода, без компенсации и за свой счет. – Прим. АН «Доступ»

Этот вопрос намного шире и выходит за рамки проблем отдельно взятого садового товарищества, с ней столкнулись сразу несколько муниципалитетов Челябинской области. В связи с этим правительство региона в апреле 2017 года направило обращение в профильный комитет Госдумы РФ с предложениями по правовому урегулированию указанной проблемы на федеральном уровне или разработке механизма компенсации для собственников объектов недвижимости.

В правительстве также отметили, что Светлана Романова ранее не обращалась с этим вопросом в управление по работе с обращениями граждан. Все те, кто обращался по этой теме к властям, получили квалифицированные ответы в установленные законом сроки.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, владимир путин, садоводы, новости челябинска, прямая линия, вопрос путину
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:57
Челябинского бизнесмена осудили за хищение свыше 155 млн
сегодня, 18:33
Полиция готова обеспечить безопасность гостей и участников Бажовского фестиваля
сегодня, 17:02
12+ Осужден житель Южноуральска, разбивший графин о подругу ради 2 колец
сегодня, 16:45
ВНИМАНИЕ. На 5 улицах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта
сегодня, 16:17
Природа в металле. Уральский мастер рассказал о «магической» гальванопластике
сегодня, 15:51
ВНИМАНИЕ. В 4 южноуральских городах смог задержится еще почти на сутки
сегодня, 15:42
Крупный турнир по водному поло соберет 140 спортсменок в Челябинске
сегодня, 15:23
18+ Стартовал суд над 19-летним челябинцем, убившим родителей молотком
сегодня, 14:57
Грозы и порывы ветра до 20 м/с обещают синоптики 16 июня на Южном Урале
сегодня, 14:51
Коркинцы записали видеообращение для «Прямой линии с Путиным»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость