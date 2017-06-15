Дубровский отреагировал на вопрос челябинского садовода Путину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские власти уже несколько месяцев работают по вопросу, озвученному челябинкой на «Прямой линии с Владимиром Путиным», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

«Правительство Челябинской области всецело разделяет обеспокоенность граждан в связи с поднятым жительницей Челябинска Светланой Романовой на "Прямой линии" вопросом и поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых домиков, попавших уже после строительства в охранную зону магистральных трубопроводов», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, там отмечается, что данный вопрос регулируется федеральным законодательством, и практика показывает, что даже в судебном порядке гражданам не удается отстоять свою позицию – суды встают на сторону организаций, эксплуатирующих газопроводы и нефтепроводы. «Безусловно, с моральной точки зрения такие решения нельзя назвать справедливыми», – говорит представитель правительства.

Напомним, речь идет о решении суда снести дачные дома, которые после изменения закона попали в 150-метровую зону нефтепровода, без компенсации и за свой счет. – Прим. АН «Доступ»

Этот вопрос намного шире и выходит за рамки проблем отдельно взятого садового товарищества, с ней столкнулись сразу несколько муниципалитетов Челябинской области. В связи с этим правительство региона в апреле 2017 года направило обращение в профильный комитет Госдумы РФ с предложениями по правовому урегулированию указанной проблемы на федеральном уровне или разработке механизма компенсации для собственников объектов недвижимости.

В правительстве также отметили, что Светлана Романова ранее не обращалась с этим вопросом в управление по работе с обращениями граждан. Все те, кто обращался по этой теме к властям, получили квалифицированные ответы в установленные законом сроки.