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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 16:24

ВНИМАНИЕ. Жителям Троицка официально разрешили пить воду из-под крана


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) сняли режим повышенной готовности в связи со стабилизацией ситуации с марганцем в воде, – начиная с субботы, 1 апреля, жителям города официально разрешили пить воду из-под крана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В пятницу, 31 марта, состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были озвучены результаты лабораторных исследований питьевой воды на содержание марганца: в течение трех дней наблюдается его снижение. Так, 29 марта показатель «марганец» в питьевой воде составлял 0,8 мг / куб. дм (8 ПДК), 30 марта – 0,6 мг /куб. дм (6 ПДК), 31 марта – 0,5 мг / куб. дм (5 ПДК).

Учитывая, что критерием существенного ухудшения по марганцу является 10 ПДК, комиссия приняла решение о снятии ограничений по использованию воды с 1 апреля.

Таким образом, по информации городских властей, с субботы воду из-под крана троичане могут употреблять в питьевых целях. Подвоз воды социальным учреждениям сохранится до 3 апреля.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, на 8.30 31 марта уровень марганца в питьевой воде Троицка составлял 6,1 ПДК. Ведомство не рекомендовало пить воду из централизованного водопровода.

Накануне заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сообщил, что причиной ухудшения качества воды в разводящей сети городского водопровода могли стать сбросы Учалинского горно-обогатительного комбината. В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (владеет Учалинским ГОКом) заявили, что «обвинения со стороны отдельных представителей власти Челябинской области являются голословными и не имеют под собой никаких оснований и доказательств».

Весной 2015 года в Троицке также ухудшалось качество воды из-под крана. В июне городской суд обязал местную администрацию в течение года провести реконструкцию очистных сооружений. Решение выполнено не было.

Напомним, параллельно проблемная ситуация с водой начала складываться в Южноуральске. Здесь местные жители жалуются на неприятный вкус и «весенний запах», которые традиционно сопровождает мартовский паводок.

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Теги: челябинская область, экология, вода, питьевая вода, новости троицка, очистные сооружения, год экологии, водный кризис
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