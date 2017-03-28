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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 17:49

ВНИМАНИЕ. Содержание марганца в воде в Троицке превышено в 14 раз


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водный кризис продолжает развиваться в Троицке (Челябинская область) – содержание марганца в образцах, взятых из горводопровода, превышает норму в 14 раз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию главного государственного санитарного врача по городу Троицку и Троицкому, Октябрьскому, Чесменскому районам Ирины Нежинской.

«С 28 марта по результатам лабораторных исследований наблюдается превышение критериев существенного ухудшения качества питьевой воды по показателю "марганец", который составил 1,4 мг / куб. дм при величине допустимого уровня 0,1 мг/ куб. дм, что составляет 14 ПДК при критерии существенного ухудшения – 10 ПДК», – сообщила Нежинская.

Причины повышения уровня марганца в воде на данный момент неизвестны.

В связи с ухудшением качества питьевой воды мэрия рекомендует троичанам использовать водопроводную воду только для технических целей и для личной гигиены.

Добавим, ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» производит усиленную очистку содержимого водопровода.

Подвоз воды населению и в социальные объекты будет осуществляться по графику, который будет размещен на сайте мэрии в среду, 29 марта, в девять часов утра.

Напомним, аналогичная ситуация с марганцем в водопроводной воде складывалась в городе весной 2015 года. Позже суд выяснил, что очистные сооружения города нуждаются в модернизации, которую администрация города не провела до сих пор.

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Теги: челябинская область, экология, вода, питьевая вода, новости троицка, очистные сооружения, год экологии, водный кризис
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