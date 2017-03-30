Жители Южноуральска жалуются на проблемы с водой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вслед за Троицком, где зафиксировали 14-кратное превышение содержания марганца в воде, на качество питьевой воды стали жаловаться жители Южноуральска – здесь возникли традиционные проблемы, связанные с последствиями мартовского паводка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет местный сайт «Вся-округа.рф», горожане теперь внимательно отслеживают цветность воды, ее запах и вкус – все боятся повторения ситуации прошлого года, когда весь город остался без питьевой воды, и горожане стояли в очередях на пунктах раздачи. Тогда причиной ухудшения воды назвали цветение водорослей в водохранилище.

Жители Южноуральска подрались в очереди за питьевой водой

Сейчас лед на водохранилище уже начал активно таять в районе двух ГРЭС. Городская водоснабжающая организация закупила новое оборудование, а прокуратура города выявила незаконные сбросы неочищенных сточных вод в реку. Южноуральцы же учуяли новый «весенний» запах воды, пишет издание. «Тиной потянуло, и вкус неприятный. Теперь даже зубы чистить начинаем покупной водой. Пить из-под крана совсем перестали еще в прошлом году», – жалуется местная жительница.

Между тем, в южноуральском отделе Роспотребнадзора заверяют, что вода соответствует всем нормам. Вода проходит регулярную проверку и превышения содержания примесей не зафиксировано. В водоканале Южноуральска в период паводка не только усилили контроль за водой, но и увеличили количество необходимых очищающих добавок.