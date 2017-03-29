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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 13:50

В загрязнении воды в Троицке обвинили Учалинский ГОК


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ЧС с водой в Троицке (Челябинская область), вероятнее всего, спровоцировал Учалинский ГОК – об этом в среду, 29 марта, заявил вице-губернатор региона Олег Климов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам чиновника, обстановка в городе остается напряженной, в детские сады, школы, больницы подвозят питьевую воду, работают надзорные органы, ситуацию лично контролирует глава региона Борис Дубровский. «Анализы показали превышение марганца в 14 раз. Это не критично, но городская администрация приняла решение подвозить питьевую воду в социальные учреждения. Сами граждане решают на свое усмотрение. Но в случае необходимости город готов обеспечить водой всех без исключения», – отметил Климов.

Он отметил, что, «вероятнее всего, ЧС спровоцировал Учалинский ГОК, который прошлой зимой сбросил опасные вещества в реку Уй»: «Мы обратились в региональный Роспотребнадзор, чтобы они поработали с башкирскими коллегами, подключили прокуратуру. Доказать факт трудно, ведь сбросы были зимой, но будем работать над этим вопросом», – сказал Климов.

Напомним, аналогичная ситуация складывалась весной 2015 года. За загрязнение воды в Троицке с Учалинского ГОКа требовали около 7 млн рублей. Комбинат ответил отказом, мотивируя его тем, что степень влияния сбросов предприятия на состояние реки Уй ничем не доказана и имеет предположительный характер. Между тем, Башкирский Росприроднадзор уже неоднократно подавал иск о запрете сбрасывать сточные воды в реку Бюйды, напоминая, что оттуда через Кидыш грязная жидкость попадает в основной питьевой источник Троицка, реку Уй.

Впрочем, напомним, был еще один суд, который установил, что в составе очистных сооружений водозабора Троицка отсутствует необходимое технологическое оборудование для обеспечения подачи воды, соответствующей санитарным требованиям. Решение от 24 июня 2015, обязывающее мэрию организовать реконструкцию очистных сооружений водозабора, не исполнено до сих пор.

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Теги: челябинская область, паводок, экология, вода, питьевая вода, новости троицка, загрязнение воды, год экологии
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