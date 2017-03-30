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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 18:29

Количество марганца в воде Троицка приближается к норме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) снижается концентрация марганца в водопроводной воде – впрочем, до нормы еще далеко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным на вечер 30 марта, показатель марганца в воде составил уже 0,6 мг / куб. дм (при допустимости 0,1 мг / куб. дм). Напомним, что днем ранее эта цифра составляла 1,4 мг / куб. дм

Несмотря на заметные улучшения, режим повышенной готовности в городе не снят, подвоз воды населению и в социальные объекты продолжается. Воду из-под крана рекомендуется использовать только для технических нужд и для личной гигиены.

Жители Южноуральска жалуются на проблемы с водой

Накануне заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сообщил, что причиной ухудшения качества воды в разводящей сети городского водопровода могли стать сбросы Учалинского горно-обогатительного комбината. В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (владеет Учалинским ГОКом) заявили, что «обвинения со стороны отдельных представителей власти Челябинской области являются голословными и не имеют под собой никаких оснований и доказательств».

ГРАФИК подвоза воды в Троицке

Весной 2015 года в Троицке также ухудшалось качество воды из-под крана. В июне городской суд обязал местную администрацию в течение года провести реконструкцию очистных сооружений. Решение выполнено не было.

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Теги: челябинская область, экология, вода, питьевая вода, новости троицка, очистные сооружения, год экологии, водный кризис
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