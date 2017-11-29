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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 17:57

За широкие дороги, сосновый бор и смену погоды: в соцсетях челябинцы массово признаются в любви родному городу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уметь видеть хорошее и ценить то, что есть: в соцсетях набирает популярность флешмоб под названием «Эксперимент «За!» – челябинцы, уставшие от скандалов вокруг НМУ, выброса рутения-106 и обманутых дольщиков, признаются, за что любят южноуральскую столицу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Автор идеи – местная жительница Мария Латышева – нашла более 10 позитивных «ЗА» в пользу родного города. Это и широкие дороги, и большой сосновый бор в центре, и даже смена погоды: «Весной все одновременно расцветает, зимой снег, летом – есть возможность купаться в озерах, а осенью – великолепные краски», – пишет челябинка.

А скептики-реалисты все равно комментируют: «Идея замечательная, но она не меняет ситуацию с выбросами. Это уход от реальности». Правда, большинство все-таки поддерживают позитивно настроенную челябинку и перечисляют свои «ЗА!»: климат, детство, горы, выдающиеся люди.

Напомним, Челябинск стабильно удерживает позиции в экологическом рейтинге городов России и входит в ТОП-10 культурных регионов страны. Кроме того, южноуральская столица попала в ТОП-100 лучших муниципалитетов России.

Теги: флешмоб, позитив, новости челябинска, любовь
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