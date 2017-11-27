Южный Урал попал в ТОП-10 культурных регионов страны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минкульт РФ включил Челябинскую область в десятку самых культурных регионов страны – эксперты оценивали количество музеев, библиотек, вузов и театров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На территории области действуют десятки высших учебных заведений, в том числе ЮУрГУ и ЧелГУ, в которых учатся студенты со всей России и Казахстана. Челябинская область обладает огромным культурным потенциалом. В регионе работают 15 профессиональных театров, 47 музеев, 842 учреждений культурно-досугового типа, 64 киноустановки и 864 библиотеки, – сообщают «Вести» со ссылкой на оргкомитет международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

В ТОП также попали Липецкая, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Пензенская, Псковская области, Москва и Санкт-Петербург.