ВАЖНО. Челябинские власти назвали безопасной концентрацию рутения-106 в атмосфере

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На сайте министерства общественной безопасности Челябинской области появилось официальное разъяснение ведомства по поводу сообщений о выбросе рутения-106 – его концентрации не представляют опасности для жизни и здоровья человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минбезопасности.

Зарубежные СМИ сообщили о повышенном радиационном фоне в ряде стран Европы с 26 сентября по 1 октября 2017 года, который мог возникнуть из-за работы ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область). В министерство безопасности региона стали поступать массовые обращения южнуоральцев. Ведомство направило запросы на озерское предприятие и в Гидрометцентр.

Представители ПО «Маяк» сообщили, что не зафиксировали превышений по рутению-106. А специалисты Росгидромета наблюдали скачок бета-активности в пробах атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований в них был обнаружен рутений-106. При этом максимальная активность изотопа была в 200 раз меньше допустимой.

По информации Росгидромета и МАГАТЭ, с 26 сентября по 1 октября рутений-106 в аналогичной концентрации был зафиксирован в Республике Татарстан, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и ряде европейских стран. Пробы, взятые с 1 по 11 октября в Новогорном и Аргаяше, показали, что концентрация рутения-106 заметно снизилась. Она была в 70 тыс. раз меньше допустимой. После этого информация о случаях превышения фоновых показателей от Росгидромета не поступала.

«Таким образом, зафиксированные на территории Челябинской области концентрации рутения-106 находились на уровнях, зарегистрированных в других регионах России и Европы и не превышали норматив. Они не представляют опасности для загрязнения окружающей среды, жизни и здоровья населения», – уточнили в министерстве.

Напомним, Росгидромет сообщал о превышении содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный с 25 сентября по 1 октября. Содержание изотопа превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, а также соответствовало уровню «экстремально высокое загрязнение». При этом Ростехнадзор не нашел нарушений в работе ПО «Маяк». Пресс-служба предприятия 21 ноября заявила, что производственное объединение не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией об авариях, которые могли бы спровоцировать выброс изотопа. После ажиотажа в СМИ Росатом пригласил журналистов и блогеров в «рутений-тур» на озерский «Маяк». В Госкорпорации создают комиссию для установления источника происхождения рутения-106.

Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой.