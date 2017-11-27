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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 13:13

ВАЖНО. Депутаты Госдумы ужесточат контроль над долевым строительством


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Парламентарии Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату законопроект, ужесточающий контроль над долевым строительством, – для чиновников предусмотрены крупные штрафы за искажение информации о строящихся объектах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно проекту закона, собственники строительных компаний будут отвечать за срыв сроков сдачи домов, а финансовое состояние застройщика будет контролироваться. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будет собирать информацию о строящихся объектах. Если застройщик не соответствует условиям финансовой устойчивости, данные об этом будут передаваться в надзорные органы, уточняет «Российская газета»

Проект предусматривает внесение поправок в КоАП РФ. Вводятся штрафы от 50 до 100 тыс. рублей для чиновников, которые выдают разрешения на ввод незавершенных объектов в эксплуатацию. Административная ответственность грозит и тем, кто искажает информацию о ходе долевого строительства и дезинформирует дольщиков. Тем, кто не представил данные в Единую информационную систему жилищного строительства, грозит штраф 30 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить уже 100 тыс. Для компаний суммы штрафов составят 200-300 тыс. рублей.

Отметим, что проблема обманутых дольщиков стоит в Челябинской области довольно остро. В регионе возбуждено пять уголовных дел о хищении средств участников долевого строительства. На Южном Урале 100 застройщиков привлекают деньги 15 тыс. дольщиков на 331 объекте недвижимости. По состоянию на 1 ноября количество проблемных объектов в регионе составило 41, из которых 38 находятся в Челябинске, три – в Миассе. 

Теги: законопроект, обманутые дольщики, госдума
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