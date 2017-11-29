На Южном Урале продлен режим «черного» неба

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами в Челябинске продлено до 11 часов 30 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, в городе сохраняются с 23-го, а в отдельных муниципалитетах – с 20 ноября.

Региональное управление МЧС сообщает, что режим «черного» неба в четверг также сохранится в Карабаше, Сатке и Коркино – до семи часов вечера.

В период НМУ промвыбросы и отработавшие газы автомобильных двигателей скапливаются непосредственно на уровне дыхания людей. В такие дни повышается вероятность ощущения запахов в воздухе, ухудшения состояния здоровья у некоторых людей.