Ср, 29.11.2017, 18:25 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 16:36

На Южном Урале продлен режим «черного» неба


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами в Челябинске продлено до 11 часов 30 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, в городе сохраняются с 23-го, а в отдельных муниципалитетах – с 20 ноября.

Региональное управление МЧС сообщает, что режим «черного» неба в четверг также сохранится в Карабаше, Сатке и Коркино – до семи часов вечера.

В период НМУ промвыбросы и отработавшие газы автомобильных двигателей скапливаются непосредственно на уровне дыхания людей. В такие дни повышается вероятность ощущения запахов в воздухе, ухудшения состояния здоровья у некоторых людей.

Теги: нму, экология, смог, новости карабаша, новости сатки, новости челябинска, новости коркино
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:57
За широкие дороги, сосновый бор и смену погоды: в соцсетях челябинцы массово признаются в любви родному городу
сегодня, 17:38
Застройщика микрорайона «Яркая жизнь» оставили в изоляторе на 72 часа
сегодня, 17:33
Сектантки, которые свели с ума челябинку, оставлены под стражей
сегодня, 17:09
Главе Карталинского района предъявлено обвинение в превышении полномочий
сегодня, 15:40
Экс-глава Челябинска Сергей Давыдов покинул следственный изолятор
сегодня, 14:58
Челябинца, спасшего провалившего под лед рыбака на Еловом, представят к награде
сегодня, 14:46
В кукольном театре покажут «Каменный цветок» по сказу Павла Бажова
сегодня, 14:06
Приборостроительный факультет ЮУрГУ отмечает 60-летие
сегодня, 13:01
Магнитогорск может лишиться возможности проведения ЧМ по хоккею-2018 среди юниоров
сегодня, 12:51
ВНИМАНИЕ. Лесники и полиция начали охоту за «новогодними браконьерами» на Южном Урале
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость