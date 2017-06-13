За экстремистские репосты осужден 19-летний житель Нагайбакского района

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Парень из Нагайбакского района (Челябинская область) получил условный срок за репосты на свой страничке материалов экстремистского характера – по заключению экспертов, информация возбуждала ненависть в отношении других народов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Установлено, что 19-летний гражданин в социальных сетях находил материалы экстремистского характера, а затем репостил их на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». Все тексты и изображения, по заключению экспертов, содержат языковые средства, выражающие отрицательные эмоциональные оценки и характеристики, возбуждая ненависть либо вражду в отношении групп лиц (или их представителей), сформированных по национальному и расовому признакам.

Нагайбакский районный суд Челябинской области признал парня виновным по части 1 статьи 282 УК РФ и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.