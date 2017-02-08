Военные привезли свет в южноуральский поселок, где оказались обесточены 100 домов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поселок Куйбышева (Чебаркульский район, Челябинская область), где из-за поломки трансформатора 100 домов остались без электричества, привезли мобильную электростанцию – муниципалитету помогли военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Центральный военный округ направил мобильную электростанцию мощностью 100 кВт. Соответствующее обращение поступило сегодня от муниципальных властей», – цитирует ТАСС официального представителя ЦВО полковника Ярослава Рощупкина.

Дизельная электростанция ЭСД-100 уже подключена к линии электропередачи и обеспечивает тепло и свет в жилых домах.

Напомним, во вторник, 7 февраля, вечером более 100 домов остались без света из-за поломки трансформатора в Чебаркульском районе. По данным местной администрации, предварительной причиной аварии стало замерзание масла внутри устройства.

Между тем, сегодня МЧС по региону сообщило, что Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозы.