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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 15:47

Метели и минус 40 в горах и низинах: погода на 9 февраля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Морозы до минус 40 градусов в горах и низинах и метели прогнозируют синоптики на предстоящие сутки – в Челябинской области до конца недели объявлено штормовое предупреждение из-за понижения температуры воздуха до аномальных значений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на четверг в большинстве районов Южного Урала пройдут снегопады, в отдельных районах возможны метели, будет минус 25-30, в горах и пониженных частях рельефа – до 40 градусов. 

Днем 9 февраля ожидаются небольшой снег и метели, столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, в горах и низинах – 25-ти. Ощущение мороза усилит северный – северо-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

В ночь на пятницу и субботу, как следует из трехдневного прогноза, в регионе сохранится аномально низкая температура: минус 27-32, в горах и низинах – 40 градусов, днем будет минус 15-20, западный ветер 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с.

На Урале в эпицентре морозов оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. Как говорят специалисты, «заток холодных воздушных масс с севера на территорию от западных границ страны до бассейна Оби обеспечил тандем из малооблачного скандинавского антициклона и снежного циклона, промчавшегося по югу Урала и Западной Сибири».

Между тем, уже через неделю по народному календарю состоится первая встреча с весной – Сретенье (15 февраля). В этот день на Руси дети закликали солнышко показаться «из-за гор-горы». Проглянет оно – первая встреча с весной прошла благополучно, нет – ожидаются строгие Власьевские морозы (24 февраля). Если на Сретенье установится оттепель – весна ранняя и теплая, коли холода завернут – весна холодная; выпавший в этот день снег – к затяжной и дождливой весне. Если на Сретенье снег через дорогу несет – весна поздняя и холодная, гласит народная примета.

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Теги: отмена занятий, погода в челябинской области, новости челябинска, морозы на урале
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