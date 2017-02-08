Около 100 домов остались без электричества из-за поломки трансформатора в Чебаркуле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около 100 домов остались без электричества из-за поломки трансформатора в Чебаркуле (Челябинская область) – аварийно-восстановительные работы продолжаются с вечера 7 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 20.50 во вторник, 7 февраля, на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителей поселка Куйбышева о том, что пропало электроснабжение. На место выехали аварийные бригады. Причина отключения – поломка трансформатора», – сообщили в городской администрации.

Без электричества, по сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, остались около 100 домов.

В мэрии уточнили, что сегодня состоится заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Руководство Чебаркуля рассматривает несколько вариантов ликвидации аварии.