Выдачу биометрических загранпаспортов через МФЦ перенесли на 1 января 2018 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Старт выдачи биометрических паспортов в многофункциональных центрах перенесен на 1 января 2018 года – ранее планировалось начать этот процесс с 1 февраля текущего года, однако система взаимодействия правоохранительных органов и МФЦ оказалась не готова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает «Российская газета», решение о переносе сроков принято по инициативе МВД РФ. Оно обусловлено необходимостью дополнительно проработать и упростить механизмы взаимодействия МФЦ и территориальных органов МВД. Также дополнительное время необходимо, чтобы снизить стоимость изготовления биометрических паспортов.

Сейчас в Минкомсвязи, МВД и Минэкономразвития рассматриваются несколько вариантов использования программного обеспечения и оборудования для приема заявлений и выдачи загранпаспортов нового образца.

Эксперты считают, что именно стоимость оборудования, которое необходимо для выдачи биометрических паспортов в МФЦ, стало причиной переноса сроков. Каждый центр должен иметь в своем арсенале оборудование для снятия биометрической информации.

Отметим, что биометрические паспорта выдаются на десять лет (старого образца – на пять). Кроме того, в них больше страниц, что позволяет путешествующим людям не так часто обращаться за заменой этого документа. Паспорт старого образца без проблем можно получить в МФЦ. За биометрическими паспортами до 1 января 2018 года отправляться нужно в паспортный стол.