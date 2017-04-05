В Петербурге опознали 12 жертв теракта в метро

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет назвал имена 10 погибших при взрыве в метро и сообщил об опознании еще двух жертв теракта в Санкт-Петербурге – в жилище предполагаемого смертника провели обыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Сегодня, 5 апреля, утром тела начнут передавать родственникам. Еще 46 раненых остается в больницах, пять человек выписаны.

Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Кроме того, его же генетические следы нашли на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство. Заключение генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

«Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком. Генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение проверить все данные о личности подозреваемого, в том числе и отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ», – говорится в сообщении.

Напомним, взрыв прогремел на синей ветке 3 апреля, в 14.30 на подходе поезда к станции «Технологический институт» со стороны «Сенной площади». Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 УК РФ (теракт). В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

На данный момент метрополитен Петербурга полностью возобновил работу.