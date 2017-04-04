Обнародован список из 51 раненого при взрыве в метро Санкт-Петербурга

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек, пострадавший от взрыва в метро, – известно об 11-и погибших, но не всех еще удалось опознать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, МЧС России опубликовал СПИСОК людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Последний раз информация обновлялась сегодня, 4 апреля, в 3.00 (мск). У пострадавших травмы головы, контузии, осколочные ранения туловища.

Известно об 11-и погибших. Их личности до сих пор устанавливают. Пока сообщалось, что правоохранителям удалось опознать трех человек, находившихся в эпицентре взрыва. По данным «Фонтанки», это 22-летний Максим Аришев (гражданин Казахстана), 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Напомним, самодельное устройство сработало на синей ветке 3 апреля, в 14.30 на подходе поезда к станции «Технологический институт» со стороны «Сенной площади». Взрыв произошел в середине вагона. Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 УК РФ (теракт). В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

