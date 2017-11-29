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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 10:46

В Челябинске погас «Вечный огонь»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 29 ноября, в Челябинске планово погас «Вечный огонь» на Алее Славы – мемориал Великой Отечественной войны готовят к зимнему сезону, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Специалисты Челябинскгоргаза проведут ревизию газопровода и оборудования с отключением подачи голубого топлива. Кроме того, подрядная организация проведет очистку звезды и бронзового венка», – говорится в сообщении.

Комплекс символизирует вечную память о героях, отдавших свою жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Памятник был открыт в 1965 году. Мемориал состоит из венка из листьев дуба и лавра, выполненного из бронзы, и чугунной звезды. Пламя выходит из чугунной чаши со звездой в центре.

Теги: газ, отключение, новости челябинска, вечный огонь
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