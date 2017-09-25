ВНИМАНИЕ. Смог накроет Сатку, Коркино, Троицк и Карабаш

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четырех городах Челябинской области с вечера 25 сентября объявлено предупреждение о загрязнении воздуха первой степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Сатке, Коркино и Троицке в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«Не благоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия в этих муниципалитетах сохранятся до 14 часов вторника, 26 сентября», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

В Карабаше автомобильные выхлопы и промышленные выбросы будут накапливаться до 11 часов.

Во всех случаях НМУ вызваны слабым ветром неблагоприятного направления, уточнили в региональном Минэкологии.

В МЧС рекомендуют населению не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

О сильной задымленности следует сообщать в отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.