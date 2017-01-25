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Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 11:31

С буграми и наплывами: катки в Челябинске перезалили на «троечку»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Активисты ОНФ вновь проверили состояние дворовых катков в Тракторозаводском районе, и пришли к однозначному выводу – после предыдущей проверки корты перезалили на «троечку», на этот раз не соблюдена технология, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, в прошлый раз – в канун Старого Нового года – «фронтовики» нашли на катках кучи грязного снега, неровный лед и даже собачьи экскременты. Фотографии быстро распространились в интернете, глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил разобраться в ситуации.

Новый рейд, уже с представителями городской администрации, прошел во вторник, 24 января.

«Мы были готовы увидеть лучшие катки Тракторозаводского района, но ситуация получилась двоякая. Да, на ЧТЗ есть лед на хоккейных коробках, но он нехорошего качества и даже опасен для жизни юных фигуристов. Катки на улице Героев Танкограда, 61 и Бажова, 50 невозможно использовать по назначению. Коробка на пустыре около дома 10 по Хохрякова, где еще неделю назад были сугробы и производился выгул домашних животных, сегодня залита. Правда, представители заказчика – бюджетного учреждения "Спортивный город" – сами оценили качество проведенных работ на "троечку". Хоккейная коробка во дворе дома 2-А по Хохрякова, ранее пользовавшаяся большой популярностью у детей, сегодня для них недоступна и небезопасна. Подрядчик производит заливку катка с нарушением технологии, вследствие чего на поверхности образовались бугры и наплывы», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Представители городского управления по физической культуре и учреждения «Спортивный город» согласились с доводами общественников. По их словам, работы, проведенные с нарушением условий контрактов, не будут оплачены, подрядчику выставят штрафы. В связи с тем, что это не первое денежное взыскание, исполнитель работ рискует попасть в «черный список» поставщиков услуг.

Фото пресс-службы ОНФ в Челябинской области

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Теги: каток, новости челябинска, онф, вывоз снега, тракторозаводский район
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