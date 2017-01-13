СКАНДАЛ. Неровный лед, грязный снег и собачьи экскременты: как выглядят катки в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Катки в Тракторозаводском районе Челябинска «украшают» грязный снег, неровный лед и собачьи экскременты – об этом заявили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые накануне проверили состояние 17 коробок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Например, в одном из дворов по улице Хохрякова каток залили прямо перед приездом общественников. Сделали это быстро и некачественно, в результате чего лед в коробке имеет неровную поверхность, а грязный снег свалили прямо на тропинку, ведущую к корту.

В соседнем дворе каток, по словам местных жителей, был залит один раз в середине декабря 2016 года. Сейчас он напоминает сугроб серого снега, говорят активисты. Здесь же «собачники» выгуливают питомцев, и их «следы» попадаются прямо внутри коробки.

«Каток, соответствующий всем требованиям (периодическая заливка, очистка от снега и мусора), был обнаружен только во дворе дома по улице Чоппа, 1. Выяснилось, что его содержанием занимается местный энтузиаст, а не подрядчик, выигравший госконтракт», – говорят «фронтовики».

Впрочем, старейший район Челябинска не единственный, кто в этом году отличился печальным состоянием дворовых катков. По оценкам активистов, аналогичная ситуация сложилась и в других районах областного центра. К примеру, хоккейная коробка во дворе дома 84-А по Комсомольскому проспекту (Курчатовский район) была залита месяц назад. Ее содержание не ведется должным образом, поэтому корт пустует, дети обходят его стороной.

Все фотосвидетельства направлены в городскую администрацию и подведомственное ей бюджетное учреждение «Спортивный город».

Фото пресс-службы ОНФ в Челябинской области