Родители довели до дистрофии ребенка-инвалида в Верхнем Уфалее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три ребенка изъяты из семьи в Верхнем Уфалее (Челябинская область) – дети, в том числе трехлетний мальчик с инвалидностью, оставались дома одни, пока отец злоупотреблял спиртным, а мать уехала в гости в другой город, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Две девочки 2010 и 2011 годов рождения были помещены в социально-реабилитационный центр, а ребенок-инвалид в тяжелом состоянии – с поражением органов дыхания, центральной нервной системы, дистрофии – госпитализирован в реанимацию.

«Установлено, что мальчик 2013 года рождения страдает рядом хронических заболеваний (бронхо-легочной дисплазией, дыхательной недостаточностью, детским церебральным параличом, симптоматической эпилепсией). Нуждается в постоянном уходе, кормлении по режиму определенной пищей. Ему назначена специальная терапия для профилактики легочной недостаточности», – говорится в сообщении.

Между тем, родители не соблюдали в домашних условиях питание, соответствующее характеру заболевания, не обеспечили лечение ребенка препаратами, назначенными врачами, и не выполняли рекомендации – не курить, не пользоваться парфюмерией и косметикой в помещении, где находится больной.

Семья с сентября 2013 года состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики, с июня 2014 – в категории «группа риска».

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, который возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до 1 года.

Кроме того прокуратурой предъявлен иск об ограничении родительских прав супругов.

УК РФ, Статья 125. Оставление в опасности



Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.