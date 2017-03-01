Приставы изъяли дочь у матери-проститутки в Коркино

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) приставы забрали пятилетнюю девочку у матери-проститутки – из неблагополучной семьи девочку отправят в приют, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Приставы выяснили, что 26-летняя мать малышки лишена родительских прав в связи с асоциальным образом жизни, бродяжничеством, пристрастием к алкоголю. Отец также лишен прав и отбывает наказание в колонии. Девочка проживает с 47-летней бабушкой, которая тоже любит выпить. Более того, у женщины на иждивении еще двое несовершеннолетних.

«Зарабатывает бабушка продажей пирожков на трассе, вслед за ней на трассу вышла и ее дочь, только торговать она предпочитала иным», – отметили в УФССП.

Ребенка суд постановил изъять и передать органам опеки. Приставы неоднократно пытались забрать ребенка, однако застать мать с девочкой дома не получалось.

Во время очередного визита они обнаружили дома только бабушку, однако соседи сообщили, что дочь и внучка в помещении. Тогда приставы попросили соседа постучаться в жилище, вошли вместе с ним и нашли женщину с ребенком в подполе. Теперь девочка пройдет медицинское обследование и отправится в приют.