Полиция Челябинска выявила 153 преступления в сфере автострахования за полгода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска выявила 153 преступления в сфере автострахования с начала 2017 года – злоумышленники преимущественно торговали поддельными полисами ОСАГО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинску.

Полицейскими установлено, что на территории Челябинска действуют 48 организаций, занимающихся страхованием. Также существует 188 фирм, которые занимаются оценкой ущерба при ДТП и дальнейшим сопровождением дел в судах.

В 2017 году сотрудниками полиции установлено более 80 фактов использования поддельных страховых полисов ОСАГО, выявлено 153 преступления в сфере автострахования, связанных с мошенническими действиями, а также подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьями 159, 159.5 и 327 УК РФ (мошенничество; мошенничество в сфере страхования; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). За данные деяния предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Полицейскими изъято более 120 полисов ОСАГО, которые исследованы в отделе экспертно-криминалистического центра городского Управления на установление признаков подделки.

Фото пресс-службы УМВД России по Челябинску