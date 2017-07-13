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Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 15:10

Полиция Челябинска выявила 153 преступления в сфере автострахования за полгода


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска выявила 153 преступления в сфере автострахования с начала 2017 года – злоумышленники преимущественно торговали поддельными полисами ОСАГО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу  УМВД России по Челябинску.

Полицейскими установлено, что на территории Челябинска действуют 48 организаций, занимающихся страхованием. Также существует 188 фирм, которые занимаются оценкой ущерба при ДТП и дальнейшим сопровождением дел в судах.

В 2017 году сотрудниками полиции установлено более 80 фактов использования поддельных страховых полисов ОСАГО, выявлено 153 преступления в сфере автострахования, связанных с мошенническими действиями, а также подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьями 159, 159.5 и 327 УК РФ (мошенничество; мошенничество в сфере страхования; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). За данные деяния предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Лидер ОПГ по автоподставам задержан в Челябинске, он уже сдал подельников   
На Урале проведен захват ОПГ, заработавшей полмиллиона на автоподставах 

Полицейскими изъято более 120 полисов ОСАГО, которые исследованы в отделе экспертно-криминалистического центра городского Управления на установление признаков подделки.

Фото пресс-службы УМВД России по Челябинску

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Теги: мошенничество, осаго, новости челябинска, автострахование
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