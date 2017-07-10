На Урале проведен захват ОПГ, заработавшей полмиллиона на автоподставах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) проведена спецоперация по задержанию шестерых человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представитель МВД России Ирину Волк.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанные в составе группы инсценировали ДТП и получали страховые выплаты. Страховой компании нанесен ущерб на общую сумму более 500 тыс. рублей», – сообщила Ирина Волк.

Она добавила, что по месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты флеш-носители, карты памяти, видеорегистраторы, на которых зафиксированы фиктивные ДТП. Также обнаружены и изъяты документы и справки со страховых компаний, автозапчасти как с механическими повреждениями, так и целые.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество). Все подозреваемые задержаны, мера пресечения для них избирается.

В настоящее время проводятся мероприятия и следственные действия в целях выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности преступной группы.