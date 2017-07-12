Лидер ОПГ по автоподставам задержан в Челябинске, он уже сдал подельников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске полиция задержала организатора группы, подозреваемой в мошенничестве в сфере автострахования, – лидер уже начал сдавать подельников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД

«Лица, причастные к совершению фиктивных ДТП, установлены в ходе расследования уголовного дела по мошенничеству в сфере страхования. Ущерб от противоправной деятельности группы, причиненный одной из страховых компаний составил более 2 млн рублей. Сотрудниками полиции задержан один из организаторов 1984 года рождения. В полиции он дал признательные показания по девяти эпизодам и изобличил других участников группы», – рассказали в полиции.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется сбор доказательной базы, направленный на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности группы.

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По адресу проживания задержанного проведен обыск, изъяты документы, боевые патроны калибра 9 мм в количестве четырех штук, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Незаконное хранение боеприпасов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.