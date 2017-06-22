Чт, 22.06.2017, 18:10 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 17:25

Огороды жителей Кыштыма гибнут из-за утечки хлора


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) огороды местных жителей гибнут из-за утечки хлора, произошедшей 20 июня на улице Свердлова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 20 июня двое мужчин уронили на улице баллон с хлором. От удара с него сорвало вентиль, и газ расползся по округе в радиусе примерно 300 метров от эпицентра. Специалистам потребовалось пять часов, чтобы опустить поврежденный баллон в бочку с водой и отвезти на обезвреживание. При этом были эвакуированы жители 20 домов. 

Как рассказала газете «Кыштымский рабочий» местная жительница Ирина Каргина, утечка хлора произошла почти под ее окнами. Женщине хватило нескольких минут, чтобы получить ожог дыхательных путей. В больницу она не обратилась, хотя до сих пор кашляет, временами даже кровью.

На следующий день после случившегося Ирина Каргина заметила, что абсолютно все посадки в ее огороде, как и в соседних, будто бы высохли. Теперь местные жители сомневаются, можно ли употреблять в пищу продукты с огорода. «Урожай снимать можно. То, что наверху, погибнет, а в землю хлор не попал. Это ведь газ, он улетучился», – заявил исполняющий обязанности председателя Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Борис Кирьянов. 

Фото сайта «Кыштымский рабочий»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости кыштыма, урожай, утечка хлора
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:58
Конец рабочей недели на Урале ознаменуется ливнями и грозами
сегодня, 16:36
Оглашен приговор жительнице Магнитогорска, пытавшейся задушить 1,5-годовалую дочь
сегодня, 16:17
Жителя Усть-Катава отправили в колонию за насмерть избитого должника
сегодня, 16:09
ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинский колясочник отсудил право установить пандус за свой счет
сегодня, 15:56
На Урале открылись 10 воркаут-площадок
сегодня, 15:07
Участники группового изнасилования несовершеннолетней осуждены в Чебаркуле
сегодня, 14:56
Челябинцы обобрали москвичей на 260 млн рублей, вовлекая в пирамиду
сегодня, 14:32
У двух любительниц фото изъяли крупную партию спайса в Магнитогорске
сегодня, 14:25
Абитуриентам ЮУрГУ помогут правильно выбрать специальность в рамках спецмероприятий
сегодня, 14:18
Прокуратура просит посадить экс-мэра Копейска Истомина на 7 лет
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость