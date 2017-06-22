Огороды жителей Кыштыма гибнут из-за утечки хлора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) огороды местных жителей гибнут из-за утечки хлора, произошедшей 20 июня на улице Свердлова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 20 июня двое мужчин уронили на улице баллон с хлором. От удара с него сорвало вентиль, и газ расползся по округе в радиусе примерно 300 метров от эпицентра. Специалистам потребовалось пять часов, чтобы опустить поврежденный баллон в бочку с водой и отвезти на обезвреживание. При этом были эвакуированы жители 20 домов.

Как рассказала газете «Кыштымский рабочий» местная жительница Ирина Каргина, утечка хлора произошла почти под ее окнами. Женщине хватило нескольких минут, чтобы получить ожог дыхательных путей. В больницу она не обратилась, хотя до сих пор кашляет, временами даже кровью.

На следующий день после случившегося Ирина Каргина заметила, что абсолютно все посадки в ее огороде, как и в соседних, будто бы высохли. Теперь местные жители сомневаются, можно ли употреблять в пищу продукты с огорода. «Урожай снимать можно. То, что наверху, погибнет, а в землю хлор не попал. Это ведь газ, он улетучился», – заявил исполняющий обязанности председателя Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Борис Кирьянов.

Фото сайта «Кыштымский рабочий»