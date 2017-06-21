Жителей около 20 домов эвакуировали из-за утечки хлора в Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства утечки хлора в частном секторе города – во избежание отравления пришлось эвакуировать целую улицу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местный поисково-спасательный отряд.

Звонок с сообщением о резком неприятном запахе на улице Свердлова, 65 поступил в диспетчерскую службу во вторник, 20 июня, в 20.10. На место выехали спасатели, пожарные и полиция, правоохранители оцепили улицу и эвакуировали жителей двух десятков домов.

Оказалось, что неизвестные лица повредили баллон с жидким хлором, доставая его из грузового автомобиля, – был сорван вентиль, и газ, находящийся под давлением, начал выходить с громким шипением. Едкий запах распространился примерно в радиусе 300 метров от места утечки.

Спасатели в химзщащите и в дыхательных аппаратах добрались до баллона, устранили утечку и доставили его в «Кыштымводоканал», который занимается утилизацией таких предметов.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, однако по словам очевидцев, в радиусе 200 метров от места происшествия выжжена растительность.