Челябинская область продолжит финансировать конькобежку Фаткулину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер прокомментировал лишение олимпийской медали и пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх южноуральской конькобежки Ольги Фаткулиной и сообщил, что область продоолжит финансировать спортсменку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минспорта.

«От лица министерства спорта, всей южноуральской спортивной общественности и от себя лично выражаю несогласие с решением МОК по поводу пожизненного отстранения Ольги Фаткулиной от участия в Олимпийских играх и лишения ее статуса серебряного призера Олимпиады в Сочи. За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой. Это одностороннее решение не имеет под собой реальных причин и доказательств вины спортсменки», – заявил Одер.

По словам министра, Фаткулина и другие спортсмены, в отношении которых были приняты санкции МОК, будут отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В защиту Ольги уже выступил Союз конькобежцев России, который подаст апелляцию в суд.

«Для нас Ольга Фаткулина была, есть и будет обладательницей олимпийской медали. И мы будем продолжать финансировать ее подготовку и выступление на всероссийских соревнованиях и турнирах под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). К сожалению, вместо того чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах и заниматься прочими вещами, которые не имеют никакого отношения к честному спорту», – подчеркнул министр.

Напомним, Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку ОИ в Сочи на дистанции 500 метров Ольгу Фаткулину и аннулировал ее результаты с ОИ-2014. МОК признал Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи. Ей запрещено принимать участие в ОИ в будущем и аккредитовываться на них в качестве официальных лиц.

Ранее в поддержку конькобежки высказался губернатор Челябинской области Борис Дубровский.