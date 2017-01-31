Еманжелинца, напоившего пивом 3-летнего сына, ждет колония

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) состоится суд над 26-летним отцом, напоившим пивом маленького сына, – ребенка пришлось госпитализировать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 14 января пьяный отец, несмотря на сопротивление супруги, напоил пивом своего сына 2013 года рождения. Вскоре ребенка с отравлением доставили в больницу. По заключению эксперта, несовершеннолетнему причинен легкий вред здоровью.

Горожанин обвиняется по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 2 Еманжелинска. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Отметим, что семья состоит на учете в органах опеки как неблагополучная.