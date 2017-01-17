На Урале возбуждено дело на отца, напоившего 3-летнего сына пивом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области возбуждено дело на отца, напоившего пивом трехлетнего сына, отчего мальчик потерял сознание, – 26-летний мужчина ответит не только за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, но и за жестокое обращение с ребенком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Напомним, житель Еманжелинска, будучи пьяным, напоил алкоголем своего трехлетнего сына. Супруга, по ее словам, не смогла помешать мужчине. Ребенок с отравлением был доставлен в реанимацию.

«По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". В ходе расследования в обязательном порядке будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, а также установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», – уточнил официальный представитель СУ Владимир Шишков.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Следственными органами будет инициировано лишение мужчины родительских прав, добавил он.

Состояние здоровья ребенка на сегодняшний день врачи оценивают как удовлетворительное.