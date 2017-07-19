ВНИМАНИЕ. Движение троллейбусов по Металлургическому району будет закрыто на 4 дня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Троллейбусы в Металлургическом районе Челябинска до позднего вечера 23 июля будут ездить по временной схеме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, на улице Богдана Хмельницкого, на участке от Конноспортивной до Жукова, будут укладывать новое дорожное покрытие.

«В связи с этим закрывается движение троллейбусов с девяти часов утра четверга, 20 июля, до десяти вечера 23-го», – уточнили в мэрии.

Троллейбусы № 7, 14 и 15 проследуют до остановки ДК «Строитель».

Власти обращаются ко всем водителям и пассажирам с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

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