До минус 40 прогнозируется в Челябинской области ночью 12 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ночью и утром 12 февраля в отдельных районах Челябинской области сохранится аномально холодная погода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на воскресенье будет минус 27-32, в горах и низинах прогнозируется сильный мороз – до 40 градусов», – говорится в сообщении Челябинского ЦГМС.

Завтра днем ожидается повышение температуры воздуха до 12-17, в горах и низинах – 17-22 градусов. В течение суток местами возможны небольшой снег и слабая изморозь, ветер западный – юго-западный 2-7 м/с, на севере – с порывами до 10 м/с.

На следующей неделе температура воздуха прогнозируется в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14-19, днем – 9-14 градусов.

Добавим, до 14.00 воскресенья, 12 февраля, в Челябинске, а также до 11.00 понедельника, 13 февраля, в Магнитогорске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности – слабый ветер и ночная инверсия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.